Volgens Vandenbroucke kan periode tussen prikjes van Pfizer-vaccin verlengd worden: “Biedt bijkomende versnellingsmogelijkheid”

Volgende week kwart minder vaccina­ties na één weekje van versnellen: “AstraZene­ca blijft een zorgenkind”

7:53 In Vlaanderen worden volgende week in totaal 97.117 nieuwe inentingen met coronavaccins gepland. Dat is een kwart minder dan de 130.000 die er deze week worden gezet. Nochtans beloofde Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinaties, vorige week nog dat de versnelling was ingezet. De vaccinatiestrategie lijkt momenteel een processie van Echternach. In nauwelijks twee weken is ons land inzake aantal vaccinaties afgegleden van de subtop naar de achterste gelederen van het Europese peloton. Maar die versnelling komt er, belooft Ramaekers. Hij legt uit hoe.