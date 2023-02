Volgens studie maken mondmaskers weinig tot geen verschil, maar experten wijzen op gebreken in onderzoek

Jobat Van flexi-job tot vereni­gings­werk: zo kan je bijklussen zonder (veel) loon aan de fiscus te moeten afgeven

In het licht van alle extra kosten die we op ons bord krijgen, is een extraatje op de eigen rekening meer dan welkom. De snelste weg naar meer inkomen is het aannemen van een bijbaan. Maar moet je dan niet meer belastingen betalen? Hoe zorg je ervoor dat je met alles in orde bent? En welke jobs mag je naast je huidige baan oppikken? Jobat.be maakt je wegwijs.