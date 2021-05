Volgens politicoloog Devos kan Heeren moeilijk blijven zitten als burgemeester: “Een machtshebber die zichzelf voortrekt op de bevolking, dat heeft een vieze geur”

Ex-burgemees­ter Sint-Trui­den ziet “systeem” in vaccinatie entourage Heeren: “Bewijzen dat ze niet met overschot­jes werden gevacci­neerd”

21:13 Commotie in Sint-Truiden. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) liet zich al vaccineren nog voor het haar beurt was en zou ook voor familieleden, medewerkers en haar buren een vervroegde prik hebben geregeld. De burgemeester verontschuldigde zich vandaag voor haar “inschattingsfout”, maar volgens Ludwig Vandenhove, Vooruit-gemeenteraadslid in Sint-Truiden, is het daarvoor “wat laat”.