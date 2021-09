Volgens nieuwe expertise stierf Chovanec door verwondingen die hij zichzelf toebracht

Gent Dirk Tanghe (63) van ’t Pakhuis overleden: “Bekend en geliefd in de horeca, bij de dekenijen en als Gentenaar”

17 september In de nacht van donderdag op vrijdag is Dirk Tanghe overleden. Hij zou in oktober 63 geworden zijn. Dirk was een figuur in Gent, bekend van brasserie 't Pakhuis, maar ook van in de dekenijwereld, van op Bal 1900 en van de Stichting Keizer Karel.