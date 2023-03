Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever hebben alle partijen boter op het hoofd: “Ik kan namen noemen van parlementsleden die met honderdduizenden euro’s zijn vertrokken”

Hoezo, ‘Hof van Cleve’ blijkt dan toch nog niet meteen verkocht? “Er is wel een intentie­ver­kla­ring”

Hoe kan een - met alle respect - eenvoudige souschef enkele miljoenen euro’s op tafel leggen om ‘Hof van Cleve' over te kopen? Zo vroegen wij ons eerder deze week af nadat Peter Goossens (58) bekendmaakte zijn driesterrentempel in het Oost-Vlaamse Kruishoutem over te laten aan zijn onderdaan Floris Van Der Veken (34). En zie: nu lekte uit dat de deal eigenlijk nog niet rond is, maar er voorlopig alleen “een intentieverklaring is getekend”. Wanneer zal de overname dan wel volledig rond zijn? En blijft Goossens nog deels aan boord?