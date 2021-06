Volgens experts is gevaar nog niet geweken: “We mogen ons niet blind staren op goede cijfers van vandaag”

Professor biostatistiek Geert Molenberghs tempert het enthousiasme over de gunstige en dalende coronacijfers in ons land. Zo waarschuwt hij voor de opmars van de zogenaamde Deltavariant. “We mogen ons niet blind staren op de goede evolutie van vandaag.” Ook viroloog Steven Van Gucht maant aan om voorzichtig te blijven.

Molenberghs zegt meteen dat de huidige cijfers “zeer gunstig” zijn. “Ook de positiviteitsratio is met 2,2 procent bijzonder laag”, gaat hij verder met het goede nieuws. Maar volgens Molenberghs moeten we wel opletten met de opmars van de Deltavariant. “Ondertussen gaat het bij 13 procent van de circulatie om de Deltavariant, 11 procent is Braziliaans. De twee varianten staan samen voor 25 procent van circulatie. De Deltavariant gaat het pleit winnen over twee tot drie weken en op 50 procent uitkomen.”

De biostatisticus haalt enkele buitenlandse voorbeelden aan zoals het Verenigd Koninkrijk en de streek van Lissabon in Portugal. “Op korte termijn kan het dus in landen met zeer goede cijfers de foute kant opgaan. Daar zijn we nu bezorgd over, ook al zien we dat nog niet in onze cijfers.”

Volledig scherm Professor Geert Molenberghs. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

“Maar dat hoeft niet tot dramatische situaties te leiden", is Molenberghs hoopvol. “Er is de zeer snel voortschrijdende vaccinatiecampagne waar we nu ondertussen ook in jongere leeftijdsgroepen hoge vaccinatiecijfers beginnen zien. Toch houden we ook daar een slag om de arm: zeker bij de Deltavariant is het bijzonder belangrijk dat er twee prikken gegeven worden. Vandaag is nog maar 30 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, 2 op 3 heeft nog geen tweede prik gekregen.”

Versoepelingen uitstellen?

Er staan vandaag sowieso nieuwe versoepelingen op het programma van het Overlegcomité. “Ook hier moeten we voorzichtigheid aan de dag leggen. We mogen ons niet blind staren op de goede evolutie van vandaag. De versoepelingen van 9 juni zijn nog niet te zien in de cijfers, dus we wachten best eerst af op wat die opgeleverd hebben voor we extra versoepelen. Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk waar een belangrijke versoepeling op 21 juni is uitgesteld naar vier weken later. We hopen natuurlijk dat dat hier niet nodig zal zijn.”

Quote De stijgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat de trend nog kan keren. Het is dus nog steeds wijs om voorzich­tig te blijven Viroloog Steven Van Gucht

Ook op de persconferentie over het coronavirus sprak viroloog Steven Van Gucht zijn zorgen uit rond de verspreiding van de Deltavariant. “Het is mogelijk dat deze variant dominant zal worden in de komende weken”, klonk het. De impact zou dankzij de vaccinatiecampagne wel beperkt kunnen blijven.

Ook Van Gucht waarschuwde dat, ondanks de positieve trend in de cijfers, het gevaar nog niet geweken is. “De vaccinatiecampagne is verre van afgerond. Veel mensen zijn nog niet of onvolledig beschermd. De stijgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat de trend nog kan keren. Het is dus nog steeds wijs om voorzichtig te blijven tijdens bijeenkomsten, feestjes, festivals, sportevenementen en reizen”, aldus Van Gucht.

Bekijk ook: Crisiscentrum: “Opletten voor Deltavariant”