Volgens experten komt versoepeling te vroeg: “Zonder social distancing rollen we de loper uit voor het virus”

Social distancing is vanaf 9 juni niet meer verplicht. Vanaf dan mag een gezin maximaal vier contacten tegelijkertijd binnenshuis ontmoeten, maar die personen staan niet vast. “Vreemd en risicovol”, noemde infectiologe Erika Vlieghe het al . Voor biostatisticus Geert Molenberghs is het veel te vroeg om de social distancing af te schaffen. “Als we het gezin uitbreiden met een aantal nauwe en wisselende contacten, rollen we de loper uit voor het virus”, zegt Molenberghs. Ook volgens viroloog Marc Van Ranst komt de versoepeling te vroeg.

“We waren al bezorgd over het vrij grote pakket aan versoepelingen dat voorligt op 9 juni en als we nu een aantal veiligheidsbarrières zoals afstand en mondmaskers gaan aanschaffen, ontstaat er een omgeving waarin het virus vrij makkelijk overgaat. We mogen niet vergeten dat we al een jaar weten dat de familiale kring de plaats is waar het virus makkelijk overgaat en zeker met de komst van de varianten zien we vaak dat iemand in een gezin iedereen kan besmetten”, waarschuwt Molenberghs.

Quote We hebben nu eenmaal nog heel veel circulatie, het is virus zit nog in alle hoeken en kanten van het land. Het is veiliger een verregaan­de maatregel pas te nemen als de circulatie voldoende laag is

“Als we het gezin gaan uitbreiden met een aantal zeer nauwe en wisselende contacten, dan rollen we de loper uit voor het virus. We weten dat de vaccinatiecampagne snel voortschrijdt en dat onze oudere bevolking zeer goed gevaccineerd is, maar er is een zeer grote groep nog bij de volwassenen tussen 18 en 65 jaar waar nog geen vaccinatie is of slechts onvolledig, en er liggen nu veel twintigers, dertigers en veertigers in onze ziekenhuizen, dus dit komt te vroeg als je het mij vraagt”, gaat de biostatisticus verder.

Volgens Molenberghs zijn theaterzalen en andere georganiseerde omgevingen een stuk veiliger dan wat in de eigen informele familiale kring gebeurt. “We hebben allemaal een gezin of thuissituatie dus potentieel hebben we miljoenen mensen die veel meer contacten gaan maken", legt hij uit.

Israël

Nog volgens hem is het risico groot dat we rond 1 juli de gevolgen in de cijfers gaan zien. “We hebben in andere landen gezien zoals Israël gezien dat er toch nog een behoorlijke golf is gekomen. Vandaag heeft Israël een incidentiegraad van 5, bij ons is dat nog altijd 250. We hebben nu eenmaal nog heel veel circulatie, het is virus zit nog in alle hoeken en kanten van het land. Het is veiliger een verregaande maatregel pas te nemen als de circulatie in feiten en cijfers voldoende laag is, dat is nu nog niet het geval.”

“Als we terugkeren naar het contactgedrag van september, kan er een opflakkering komen, maar het contactgedrag van september was niet zo verregaand als wat er nu voorligt. We gaan daar nu een stukje verder en dat is onbekend terrein, daarom houden we ons hart vast”, besluit Molenberghs. “Wanneer iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te worden en de cijfers laten zien dat de circulatie laag is, dan kan er heel veel en dat ligt niet zo ver af in de tijd, maar het gevoel ontstaat nu dat we net een beetje te vroeg zijn.”

Van Ranst: “Ongemakkelijke boodschap”

Ongemakkelijke boodschap”, zegt de viroloog op Twitter. “De Indiase variant gaat oprukken, en deze zomer gaan de cijfers terug omhoog gaan. Het loslaten van deze maatregel komt te vroeg.”

Van Ranst gaf dezelfde boodschap mee op de VRT-radio. De nieuwe regels die in een ontwerp van ministerieel besluit staan, noemt de viroloog “bijna de ultieme versoepeling”. Dat is volgens Van Ranst alleen mogelijk “wanneer iedereen zijn eerste prik gekregen heeft”.

“We zitten nog altijd middenin de pandemie. Mensen vergeten dat vaak, wanneer men enkel over versoepeling hoort”, aldus Van Ranst. De vaccinatiecampagne loopt nog volop. “Op 9 juni zeggen ‘alles kan’, dat is natuurlijk niet goed. Men zegt er ook wel bij, ‘je hoeft dat niet te doen’. Dat is een heel belangrijke disclaimer. Het feit dat het mag, wil niet zeggen dat iedereen het ongebreideld moet gaan doen.”

Verlinden: “Tijd om verantwoordelijkheid terug te geven”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt de bedenkingen van de experten terecht. “Het virus is niet weg, dus we moeten voorzichtig blijven”. Anderzijds hebben we de mensen zeer lang gevraagd om streng te zijn. Nu de cijfers goed evolueren, is het tijd om de verantwoordelijkheid terug te geven en de vrijheid te geven om dingen te organiseren. We nemen de aanbevelingen van de experten ter harte maar het is aan de politici om ervoor te zorgen dat we mensen mee hebben”, aldus Verlinden nog.

