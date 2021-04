Volgens deze nieuwe simulaties komen versoepelingen op 8 mei te vroeg: “Dan stevenen we af op vierde golf”

LIVE. Sabam: cultuursec­tor lijdt opnieuw miljoenen­ver­lies - Gemeenten denken aan kleine vaccinatie­cen­tra op wijkniveau

5:52 Als de terrassen vroeger dan 23 uur moeten sluiten, is de heropening op 8 mei een vergiftigd geschenk. Dat zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. Hij pleit voor realistische en economisch haalbare voorwaarden. Morgen zal over deze voorwaarden worden beslist door het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.