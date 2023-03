Volgens ‘Big Brother’-deelnemer Ali Burhan zal homoseksualiteit binnen de islam een probleem blijven: “Best dat je zoiets voor jezelf houdt”

‘Big Brother’-deelnemer Ali Burhan deed gisterenavond in de talkshow ‘De tafel van vier’ opvallende uitspraken. Hij reageerde op het afgelaste Queer Iftar in De Roma in Antwerpen. Het was daar de bedoeling om een veilige ruimte te creëren voor moslims uit de LGBTQIA+-community om een iftar te vieren, de maaltijd die moslims tijdens de vastenmaand mogen nuttigen na zonsondergang. Om veiligheidsredenen werd het evenement geannuleerd, het zou voor sommige moslims ingaan tegen hun geloof. Ali Burhan vertelt: “Mensen binnen mijn vriendengroep zouden dat nooit aanvaarden. Dat gaat een probleem blijven.”

Queer Iftar was een gezamenlijk initiatief van De Roma en de vzw Merhaba, ze wilden LGBTQIA+-moslims samenbrengen tijdens een iftar. “Het is voor velen een gevoelig thema op verschillende manieren”, stelt De Roma in een mededeling. “Voor sommige moslims die geen deel uitmaken van de LGBTQIA+-community, gaat deze combinatie in tegen hun geloof. De Roma en Merhaba wilden de beleving en het wederzijds respect ondersteunen, zonder provocaties en met de nodige gedragsregels om ieders veiligheid te garanderen.”

Homoseksualiteit is volgens realityster Ali Burhan een moeilijk onderwerp binnen de islam. Hij vertelt in ‘De tafel van vier’ dat de islam homoseksualiteit verbiedt: “Mannen en vrouwen moeten trouwen en hun gezin uitbreiden. Daarom is homoseksualiteit verboden binnen de islam.” Open Vld-parlementslid Goedele Liekens was ook aanwezig in het talkshowprogramma en merkte op dat mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap ook gewoon kinderen kunnen krijgen, via adoptie bijvoorbeeld. “Ja, maar in het begin van de islam kon dat niet”, antwoordt Burhan.

Burhan geeft aan dat er wel degelijk meer verdraagzaamheid is ten opzichte van de LGBTQIA+-community binnen de islam, maar volledige aanvaarding zal er volgens hem nooit komen. “Binnen mijn vriendenkring wordt dat ook geweigerd”, geeft hij toe. Als LGBTQIA+-persoon zal je volgens hem dan ook uit die vriendengroep worden gezet. “Ze zullen dat nooit accepteren. Ons geloof is daar heel streng in”, verklaart de ‘Big-Brother’-deelnemer. “Niemand accepteert dat.” Het is volgens hem dan ook “het best dat je zoiets voor jezelf houdt”.

KIJK. In een exclusief interview met AP geeft ook de paus zijn mening over homoseksualiteit: “Het is geen misdaad, maar wel een zonde”