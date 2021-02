Volgende week tot -15 graden: daklozen kunnen in hotelkamers terecht in Gent en Brussel

Geert Molenberhs: "Teveel heropenen nu geen goed idee”

5 februari Het heropenen van de kapsalons, zoals het Overlegcomité vrijdag aankondigde, is reden tot bezorgdheid, zegt biostatisticus Geert Molenberghs vrijdag. Maar belangrijk is nu vooral om te vermijden dat teveel heropent, klinkt het, want dan schiet de curve weer de hoogte in. Net als voor zijn collega-experten komen de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag nam niet als een verrassing voor Molenberghs. "We zijn daarover wat bezorgd, maar het is niet zo dat dit absoluut te mijden was. We mogen daarom niet te fel reageren", klinkt het.