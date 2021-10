Volgende week start proces tegen Bart De Pauw: Faroek beantwoordt al uw vragen in VTM NIEUWS Special

Op woensdag 13 oktober start het proces tegen Bart De Pauw echt. Maar liefst negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen de televisiemaker wegens elektronische belaging. Maar waren er niet meer vrouwen? Zullen de bekende actrices getuigen? Waarom is het nu tot een rechtszaak gekomen? En wanneer wordt de uitspraak verwacht? Gerechtsjournalist Faroek Özgünes beantwoordt alle vragen in deze VTM Nieuws Special over de zaak De Pauw: bekijk het hierboven.

Hoe is het begonnen?

“Na bijna vier jaar kan het proces bijna beginnen. Er zijn twee dagen voor uit getrokken”, zegt Faroek bij VTM Nieuws. “Dan zullen we horen wat beide kanten te vertellen hebben.” In november 2017 gaat de bal aan het rollen na een videoboodschap die door Bart De Pauw was opgenomen. De Pauw wordt door VRT aan de deur gezet nadat verschillende vrouwen hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Voormalig CEO van VRT Paul Lembrechts zei toen dat het over “honderden sms’en ging, die niet alleen flirterig waren maar ook vaak seksuele en pornografische content hadden”.

De Pauw vertelde een dag na zijn videoboodschap dat hij zich van geen kwaad bewust was. Het parket van Mechelen start naar aanleiding van de uitspraken in de media een gerechtelijk onderzoek en doet een huiszoeking bij de VRT. Dat leidt uiteindelijk tot een proces voor de correctionele rechtbank wegens stalking en elektronische belaging van dertien vrouwen.

In januari van dit jaar vond de inleidende zitting plaats en maakten vier van de dertien vrouwen zich bekend: Lize Feryn, Ella-June Henrard, Maaike Cafmeyer en Liesa Naert. Advocaat Christine Mussche verdedigt hen. “Drie jaar lang is er van alles over mij verschenen”, reageerde De Pauw toen. “Ik ben blij dat het proces nu eindelijk kan beginnen, omdat ik nu mijn verhaal kan doen.” Op woensdag 13 oktober gaat het proces nu echt van start.

Is er een gesprek geweest tussen VRT en De Pauw?

“VRT heeft ten tijde van het MeToo-schandaal in Hollywood een persbericht verspreid waarin stond dat vrouwen die last hadden van grensoverschrijdend gedrag zich konden melden. Op dat bericht hebben twee Vlaamse actrices, Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, toen gereageerd. Ze werden in contact gebracht met de preventieadviseur, die hen verzekerde dat ze anoniem hun verhaal konden doen”, aldus Faroek.

“Er is een verslag gemaakt, dat bij Lembrechts was geraakt. Hij nodigde De Pauw en zijn vrouw uit op 2 november. Daar heeft hij koudweg de boodschap gegeven om de samenwerking stop te zetten. Vijf dagen later is er opnieuw een gesprek geweest waarbij De Pauw en zijn vrouw al wat meer uitleg kregen. Het ging om berichten die gestuurd werden, maar VRT wou er niet op terugkomen. De Pauw heeft voor de vlucht vooruit gekozen en heeft zelf een filmpje verspreid waarin hij zelf zijn standpunt uit de doeken deed.”

Wat is er uit het onderzoek rond De Pauw gekomen?

“Tijdens de huiszoeking bij de VRT is de beruchte enveloppe met de verklaringen van de twee actrices, Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, meegenomen. Verschillende slachtoffers hebben zich daarna gemeld. In het kamp van De Pauw zegt men dat deze geronseld werden.”

“De raadkamer heeft na het onderzoek beslist om door te verwijzen naar de rechtbank. Er waren drie categorieën vrouwen op dat moment. De openbare aanklager vond dat er voor sommigen geen enkele grond van vervolging inzat. Dan zijn er nog drie vrouwen waar men onvoldoende bewijzen vond om ermee naar de rechtbank te gaan. Er blijven dan nog dertien vrouwen over: vier kozen om anoniem te blijven, negen stelden zich burgerlijke partij. De getuigenis van de vier wordt wel meegenomen in de rechtbank.”

“Uiteindelijk zal De Pauw zich moeten verantwoorden voor twee tenlasteleggingen (belaging en elektronische overlast). Er was nog een derde aantijging: seksisme. Maar dat is uiteindelijk niet weerhouden. Er is op een bepaald moment een bemiddeling opgestart waarbij het kon uitgepraat worden. Uiteindelijk is daar niets uitgekomen.”

Hoe belangrijk is de beruchte bruine enveloppe?

“In de gesloten omslag zitten de aanvankelijke verklaringen van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert. Er is nog een derde verhaal bijgekomen. De enige die weet wat daarin staat is de onderzoeksrechter, die beslist om dat gesloten te houden wegens het beroepsgeheim. De verdediging heeft geprobeerd te weten te komen wat erin staat, maar ze hebben telkens bot gevangen. Het kan gebeuren dat we nog alsnog de inhoud te weten komen.”

Wat gebeurt er op de eerste dag van het proces?

“De partijen hebben de kans gehad om hun argumenten te ontwikkelen”, gaat Faroek verder. “Ze weten perfect wat de andere partij zal zeggen en ze hebben ook de kans om er op te reageren. De Pauw zal zelf aanwezig zijn. Het zal van de voorzitster afhangen of hij al meteen ondervraagd wordt. De burgerlijke partijen komen als eerste aan het woord. Zij zullen niet komen, maar het blijft koffiedik kijken. Het kan nog altijd.”

“Diezelfde woensdag - een heel belangrijk moment - kennen we ook de vordering van het OM. Welke straf eist hij? Donderdag zal opgaan aan de verdediging van De Pauw. De zaak wordt dan in beraad genomen. In principe is het een maand wachten, maar dit zal wellicht iets langer duren. Er zijn nog drie vrouwen bijgekomen bij de slachtoffers. We weten niet om wie het gaat. We zullen dat mogelijk vernemen als de burgerlijke partijen aan bod komen. Ze hebben zich gemeld bij de advocaat van de andere burgerlijke partijen. Maar gezien het onderzoek al afgesloten was, kunnen ze niet meer betrokken worden bij het proces.”

Is er beroep mogelijk na het vonnis?

“Het zal afwachten zijn wat de uitkomst is. Als de uitspraak niet gunstig is voor een van beide kanten, is er altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dan komt de zaak voor het hof van beroep in Antwerpen. Die kans is heel groot omdat het zo’n gevoelige zaak is”, stelt Faroek.

Faroek verduidelijkt dat er nog een andere rechtszaak gaande is. “De vrouw van De Pauw claimt dat het bedrijf van De Pauw - waarin ze medezaakvoerster is - veel te lijden heeft gehad. Het gaat erom dat de CEO van de VRT eenzijdig de overeenkomst met KoekenTroef! heeft opgezegd. Dat ging over veel geld. In een keer mocht geen enkele productie nog uitgezonden worden. Ook dingen die al aangekocht waren, werden niet uitgezonden. Ze eisen een schadevergoeding van maar liefst 12 miljoen euro. Ze vonden dat er niet genoeg grond was om de samenwerking plots stop te zetten. Het vonnis van de ene zaak zal wel invloed hebben op deze zaak.”

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA