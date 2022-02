Volgende week naar code oranje: check hier zelf wat dat voor jou zou betekenen

Steven Van Gucht: “Vierde prik mogelijk eind deze zomer of begin dit najaar”

Het zou kunnen dat we eind deze zomer of in het begin van het najaar om een tweede boosterprik mogen gaan. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas. Het is wel nog niet duidelijk of alleen mensen met een verhoogd risico uitgenodigd zullen worden of ook de algemene bevolking. “Dat hangt wat van de varianten af”, volgens Van Gucht.

