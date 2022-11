Volgende week drie dagen lang verstoord treinverkeer door stakingen

Directeurs komen nu zélf in opstand tegen toestand in hun gevangenis

Meer dan 70 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteurs hebben een brandbrief ondertekend over de "onhoudbare toestand" in de gevangenissen, gericht aan justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De overbevolking moet volgens hen dringend aangepakt worden, omdat op deze manier de mensenrechten in het gedrang komen. Dat staat vandaag te lezen in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

