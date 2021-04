Volgende week 900.000 vaccins op komst, een nieuw record

Eerst het minder goede nieuws: er worden deze week, allicht morgen, slechts 26.400 AstraZeneca-vaccins aan ons land geleverd, in plaats van de beloofde 103.000, zo bevestigde Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, op de wekelijkse briefing. Ook twee weken geleden werd de beloofde levering van AstraZeneca-vaccins al eens gehalveerd.

Omgekeerd zal de levering vólgende week volgens de voorlopige planning echter fel hoger zijn dan voorzien, 386.400 dosissen in totaal. Met ook nog eens 396.630 Pfizer-vaccins, 52.800 dosissen van Moderna en 62.400 van Johnson & Johnson, zal België in totaal volgende week 898.000 vaccins ontvangen, een nieuw record. Het vorige record stond op 385.000 vaccins in de week van 12 april.

Ook in de weken nadien zal het aantal nieuwe dosissen oplopen, maar er zijn op dit moment nog geen verdere leverschema’s van AstraZeneca of Johnson & Johnson bekend. De totaalgetallen voor die weken zullen dus nog oplopen. De hogere leveringen moeten de verdere versnelling van de vaccinatiecampagne mogelijk maken in de deelstaten.

De gemiddelde doorlooptijd van een vaccin, de tijd tussen de levering en het verdwijnen in een arm, zit nu rond de week, zei Ramaekers nog, “en daar zijn we best trots op”. “Alle deelstaten vorderen op ongeveer dezelfde snelheid.” Vorige maand klom de doorlooptijd op tot bijna drie weken, maar dat is nu fel geminderd, maakt de taskforce zich sterk.

Mogelijk worden er volgende week wel iets minder dan de 62.400 Johnson & Johnson-vaccins geleverd, al zal het verschil niet erg groot zijn, aldus Ramaekers. Dat vaccin zal vanaf volgende week toegediend worden, nu de ministers van Volksgezondheid vanmorgen beslisten het zonder leeftijdsbeperking te gaan gebruiken. De leeftijdsgrens voor de AstraZeneca-vaccins is verlaagd naar 41 jaar.

Hieronder vindt u ook de leveringen tot en met deze week:

