Volgend jaar wolvenwelpen in de Hoge Venen? Wolf Akela heeft partner

Akela, de Duitse wolf die in de Hoge Venen leeft, heeft een partner gevonden. Een wildcamera heeft beelden vastgelegd van een andere wolf in het territorium. Dat meldt de RTBF op haar website.

“Als Akela de andere wolf gedoogt in zijn territorium, dan is het automatisch een vrouwtje. Bovendien is ze zichtbaar kleiner”, zegt wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw. Op de video die de wildcamera vastlegde, zijn twee wolven te zien die door de wildernis struinen.

Eerste Waalse wolvenwelpen in 200 jaar

Of er binnenkort wolvenwelpen in de Hoge Venen zullen zijn? Alain Licoppe, coördinator van het Waalse wolvennetwerk, is eerder voorzichtig tegen de RTBF. “Dat ze elkaar ontmoet hebben, betekent nog niet automatisch dat ze zich zullen voortplanten.”

Loos durft met meer zekerheid te spreken: “Voorbeelden uit Vlaanderen en Nederland hebben al geleerd dat de rest van het verhaal voorspelbaar is: als beide dieren in goede gezondheid blijven tot het voorjaar, mogen we tussen half april en half mei welpen verwachten op de Hoge venen. Het zouden de eerste wolvenwelpen in Wallonië zijn in 200 jaar!”

Bioloog Pascal Ghiette ziet het ook optimistischer in. “We hebben hier tweeënhalf jaar op gewacht. Akela wacht op een partner om zijn roedel mee te beginnen. De kans is groot dat we in het voorjaar nakomelingen zullen hebben. De eerste beelden daarvan zullen al volgende herfst verschijnen.”

Akela werd in juni 2018 voor het eerst in de Hoge Venen opgemerkt.