Volgend jaar meer vluchten naar Qatar vanuit Brussel

Nog geen derde van gemeenten zal werklozen verplich­ten tot werken

Minder dan één op de drie Vlaamse gemeenten gaat langdurig werklozen straks twee dagen per week verplichten om bepaalde jobs uit te voeren. In totaal schreven 89 steden en gemeenten en vijf Antwerpse districten zich in voor de verplichte gemeenschapsdienst van de Vlaamse regering, schrijft Het Nieuwsblad.