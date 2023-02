Volgen senioren binnenkort een e-bikecursus? “Ze denken dat elektrisch fietsen makkelijker is, maar gebruiken hun fiets vaak verkeerd”

Mogelijk fraude met verblijfs­ver­gun­nin­gen aan Turken: 700 Vlaamse arbeids­kaar­ten on hold gezet

Het Belgische consulaat in Istanboel heeft de federale en Vlaamse overheid ingelicht over mogelijke fraude bij aanvragen van gecombineerde vergunningen, vergunningen voor arbeid en verblijf. Er zijn intussen meer dan 800 arbeidskaarten on hold gezet, waaronder ongeveer 700 Vlaamse. Vlaams minister van Werk Jo Brouns en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor laten alle dossiers onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van valse verklaringen, dan zullen zowel de arbeidskaart als de verblijfsvergunning ingetrokken worden.