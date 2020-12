Volg vanaf 11.00 uur hier live Het Corona Debat 2.0

Mogelijk laatste Belgen vertrokken naar Afghanis­tan voor NA­VO-mis­sie

18 december Het Belgische leger voltooide vandaag wat wel eens de laatste aflossing zou kunnen zijn van zijn contingent in Afghanistan. Dat is vernomen van militaire bronnen. Belgische soldaten zijn sinds februari 2003 onafgebroken aanwezig in het land. De NAVO plant de terugtrekking van haar troepen in Afghanistan voor volgend jaar.