Volg straks live het gastcollege van minister Annelies Verlinden (CD&V) bij Carl Devos

Gent 21-jarige inbreker sterft na aanrijding door goederen­trein tijdens vlucht

16 februari De Coolblue-winkel op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg kreeg maandagavond drie inbrekers over de vloer. Toen het alarm afging, vluchtten ze te voet weg. Eén van hen, een 21-jarige Roemeen, probeerde te ontkomen via de spoorweg. Daar werd hij aangereden door een goederentrein, waarna hij weggekatapulteerd werd en op de rijbaan terecht kwam. Hij overleed ter plaatse.