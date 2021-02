Volg de landing van de Perseverance robotjeep op Mars bij HLN LIVE

Advocaat Kris Luyckx: “Grondrech­ten kunnen enkel beknot worden na debat in parlement, niet op basis van besluit van minister”

16 februari Zaterdagavond heeft de politie van Kapellen zeven jongeren van veertien en vijftien jaar betrapt die samen in een huis zaten. Ze werden meegenomen naar het politiecommissariaat en in de loop van de nacht ook verhoord. Een te strenge reactie voor wat er aan de hand was, oordelen de ouders. Zij willen nu vooral het signaal geven dat de procedure niet deugt. Advocaat Kris Luyckx zal daarom in cassatie de grondwettelijkheid van het voorval betwisten. “Grondrechten kunnen enkel beknot worden als er een debat komt in het parlement en daar een wet gestemd wordt, niet op basis van een besluit van een minister”, klinkt het.