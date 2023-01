Voldoende sneeuw voor wintersport in Luik

Vrijdag was langlaufen al mogelijk in enkele wintersportcentra in de Hoge Venen in de Oostkantons. Daar komen nu nog verschillende langlaufpistes, sleepistes en sneeuwschoenwandelingen bij. Vooral op het Signaal van Botrange, het hoogste punt van België, zijn de langlaufpistes toegankelijk. Skiërs kunnen bovendien terecht in Ovifat: daar opent de blauwe piste.