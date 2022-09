Voka wil budget voor ziektepreventie meer dan verdubbeld zien

Ons land kent meeste diagnoses van borstkan­ker ter wéreld: wat doen Belgische vrouwen best anders?

Hoe goed ken jij je boezemvriendinnen? Met die vraag trok Pink Ribbon naar 1.000 Belgische vrouwen en de conclusies bleken bikkelhard. Gevaarlijk, zegt de organisatie, dat vrouwen zo weinig met hun borsten bezig zijn, want “in België stellen we de meeste borstkanker vast van heel de wereld”. Ze lijsten de symptomen op waar 1 op de 4 vrouwen níét alert voor is en ontwikkelden een quiz die jou helpt vast te stellen of je ook risico loopt.

