Voka West-Vlaanderen gaat in Mexico en India op zoek naar arbeidskrachten

Op vakantie met Stijn Baert: “Voor mij is ijdelheid iets positiefs, een vorm van respect voor jezelf”

Stijn Baert (39), de professor arbeidseconomie die zelden een dag overslaat op Twitter en even vaak in de media verschijnt als een viroloog in tijden van corona, lijkt al twee weken in rook opgegaan. Fans moeten zich niet ongerust maken, haters moeten niet juichen, Baert is gewoon met vakantie, in het zuiden van Italië. En HLN.be mocht op bezoek. “Dat sommige mensen mij niet mogen, trek ik mij al lang niet meer aan.”