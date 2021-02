Voka vraagt dringend normalisering van werken en leven: “Die agenda voor komende dagen moet er nu komen”

Van Ranst over mogelijke heropening: “Kappers worden met de week essen­tiëler, maar beslissing ligt bij politiek”

15:19 Nu vrijdag beslist het Overlegcomité of kappers en andere niet-essentiële contactberoepen vanaf 13 februari opnieuw de deuren kunnen openen. De vooraf beoogde drempels (800 besmettingen en 75 hospitalisaties per dag en dat 3 weken lang) zijn daarvoor nog lang niet gehaald, maar toch zet de politiek de deur op een kier. “Het zou een versoepeling zijn in mineur", zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN LIVE.