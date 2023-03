Voka vindt begrotingscontrole gemiste kans: “Er wordt bespaard, maar niet hervormd”, volgens Unizo is “grote werk voor 2024"

Wortel doet inbreker de das om. Na 4 jaar staat hij eindelijk voor de rechter

Een Roemeen die eerder 6 jaar cel kreeg voor een gewelddadige inbraak in Grimbergen vraagt een mildere straf. De man kon recent pas opgespoord en gearresteerd worden in zijn thuisland. En als hij van die wortel in de schuur was afgebleven was het zelfs nooit zo ver gekomen...