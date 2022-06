Voka: "Actiedag vakbonden is contraproductief”

Vooral de nationale luchthaven is sterk getroffen, net als enkele grote bedrijven verspreid over de verschillende provincies. “Ondanks de beperkte hinder zadelt de actiedag onze economie op met verdere schade en komt de concurrentiekracht van de bedrijven verder onder druk”, meldt Voka in een reactie. “De vakbonden kondigen nu al een hete sociale herfst aan, wat onbegrijpelijk is.”

“De concurrentiekracht van onze bedrijven staat al zwaar onder druk. Deze actiedag is contraproductief en voegt onnodige nieuwe schade toe”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Vooral de situatie op de nationale luchthaven is onaanvaardbaar en tast het internationale imago van ons land aan. Laat ons rond de tafel zitten met de bonden, de werkgevers en de regering om nieuwe acties later dit jaar te voorkomen.”

Rondvraag

Voka hield vanochtend een rondvraag bij bedrijven in de Vlaamse provincies. Een aantal bedrijven heeft last van de actiedag en moet intern de bedrijfsactiviteiten aanpassen. De actiebereidheid van medewerkers is volgens Voka over het algemeen wel beperkt, al verschilt de situatie sterk van bedrijf tot bedrijf.