Vogelgriep vastgesteld in Schilde: vanaf maandag ophokplicht in heel het land

Pluimvee opgehokt in Frankrijk wegens hoog risico op vogelgriep

Franse kwekers zullen hun pluimvee moeten opsluiten omdat het risico op vogelgriep in het land is opgeschroefd naar ‘hoog’. Dat is een gevolg van het toenemend aantal gevallen in de buurlanden, zo meldt de ‘Journal officiel’, het Franse equivalent van het ‘Belgisch Staatsblad’. In Frankrijk zijn gevallen vastgesteld, maar alleen in niet-professionele bedrijven. Daardoor kan het land blijven exporteren. Het zou gaan om drie hobbybedrijven in de Franse Ardennen en in het departement Aisne.

5 november