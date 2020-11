Vogelgriep: Natuurpunt roept op om voorzichtig te zijn met voederen van tuinvogels

Natuurpunt roept op om voorzichtig te zijn met het voederen van tuinvogels, om de verspreiding van het vogelgriepvirus te beperken. "Gebruik je gezond verstand: als je pluimvee hebt, vermijd dan om grote aantallen vogels te lokken", vertelt vogelexpert Gerald Driessens. Vandaag/donderdag werden in een pluimveebedrijf in Menen nog verschillende besmettingen vastgesteld met het virus.

Eind deze week voorspelt het KMI mogelijk nachtvorst, dat is klassiek het signaal om tuinvogels wat intensiever te gaan voederen.

Maar volgens Natuurpunt moeten we daar dit jaar extra mee opletten, zeker mensen die bijvoorbeeld kippen hebben. De kans op een uitbraak van het H58N-virus is dan ook een stuk groter voor pluimvee dan voor wilde vogels, vanwege hun beperktere immuniteit en de vaak grote aantallen die samen in gesloten ruimtes gehouden worden.

Opletten

"Voederen kan nog, maar volg de logica: heb je zelf pluimvee of hebben je buren bijvoorbeeld een kippenren in de tuin, vermijd dan om grote aantallen vogels aan te lokken”, vertelt vogelexpert Gerald Driessens. "Beperk het voederen in dat geval zodat de tuinvogels niet in contact kunnen komen met het pluimvee. Als dit niet te vermijden is, bied je best geen voedsel aan aan wilde vogels.”

Natuurpunt vraagt ook om eerder voedersilo’s, pindasnoeren en vetbollen voor kleine zangvogels te gebruiken, die worden veel minder rondgedragen door de tuin dan gestrooid voedsel. Het voedsel komt zo ook minder in contact met uitwerpselen. Water dient ook regelmatig ververst te worden en het voedsel van de vorige voederbeurten moet zoveel mogelijk weggenomen worden, ook als er geen pluimvee in de buurt is.

Ophokplicht

Twee weken geleden werd vogelgriep vastgesteld bij drie wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt in heel het land een ophokplicht, ook voor particulieren. Vorige week stond de teller van het aantal besmettingen in ons land al op tien. Vandaag/donderdag werden in een pluimveebedrijf in Menen nog verschillende besmettingen vastgesteld.

Wie een verhoogde sterfte of een ander symptoom van ziekte vaststelt, moet onmiddellijk een dierenarts contacteren. Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99.777.