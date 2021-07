Voetganger sterft na aanrijding door roekeloze automobilist in centrum van Kortrijk: “We konden nog met twee wegspringen, hij was te laat”

Beselare Man (78) vergist zich van pedaal en knalt in gevel van 80-jarige overbuur­vrouw in Beselare: “Hard geschrok­ken van lawaai tijdens het strijken”

11 juli In Beselare (Zonnebeke) is een 78-jarige man zondagochtend met zijn wagen in de gevel van zijn overbuurvrouw gereden. Dat gebeurde toen hij per ongeluk op de gaspedaal trapte in plaats van de rem. Ook twee geparkeerde wagens raakten beschadigd.