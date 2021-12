Voetganger komt om bij aanrijding met vluchtmisdrijf in Luik

De Croo over maatrege­len cultuursec­tor: “We hopen dat het van heel korte duur is”

De beslissing van het Overlegcomité om de cultuursector te sluiten in een poging om de verdere oprukking van de omikronvariant tegen te gaan, doet nog steeds veel stof opwaaien. Tijdens een bezoek aan een vrijwilligersorganisatie voor kansarmen in Gent, liet premier De Croo (Open Vld) vrijdag weten dat hij bereid is om begin januari te bekijken of de sluiting van de cultuursector nog nodig is. Dat meldt VTM NIEUWS.

