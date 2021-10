Voetbalclubs sturen hardleerse hooligans naar Kazerne Dossin

Eva Fastag (1917-2021) werkte in Dos­sin-kazerne verplicht mee aan transport van joden naar Auschwitz: “Ik stuurde hen allemaal de dood in. En ik wìst het niet”

14 augustus In Israël is Eva Fastag (104) overleden. Zij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht aan het werk gezet als typiste in de Mechelse kazerne Dossin. Ze schreef in twee jaar tijd zo’n 25.000 joodse mensen op lijsten voor transport naar Auschwitz. Mannen, vrouwen, kinderen. Ze noteerde hun namen, maar pleegde verzet waar ze kon. Op een dag stond haar eigen familie voor haar typemachine.