Voedselbanken trekken aan alarmbel: “Eten hebben we genoeg, geld en vrijwilligers niét”

In een grote hangar in Sint-Truiden staan 22 vrijwilligers van voedselbank Team Hoop klaar om 250 gezinnen van eten te voorzien. Negen vaste teamleden hebben afgebeld. Gelukkig springt een ploegje van vzw Het Gouden Hart uit Lommel bij, want de rij mensen die buiten in de miezer staan te wachten, oogt indrukwekkend. "Sinds corona bedienen we zeker 30 gezinnen méér", zegt organisator Luc Jacobs. "De OCMW's waarschuwen dat de echte tsunami nog moet komen. Veel mensen teren nu nog op hun laatste spaarcenten en zullen pas over enkele weken hulp vragen." Jacobs is bang dat zijn vzw die stijgende vraag niet zal aankunnen. "Aan voldoende eten geraken we wel. De supermarkten, handelaars en veilingen zijn zeer solidair. Maar we zien onze vrijwilligers uitvallen door ziekte, quarantaine of angst voor besmetting, en ons geld raakt op. Onze enige bestelwagen is dringend aan reparatie toe: een grapje van 4.000 euro, maar er staat nog welgeteld 82 cent op de rekening. Als die wagen het begeeft, kunnen we geen voedsel meer ophalen." Team Hoop draait volledig op giften. Jacobs roept "iedereen die het goed heeft" op om zijn hart te tonen en geld te storten. "Als wíj niet voor onze medemensen zorgen, wie gaat het dan wel doen?"