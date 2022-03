Voedselagentschap maakt snelle regularisatie huisdieren uit Oekraïne mogelijk

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

Ondanks de vaccinaties van huisdieren en wilde dieren, is Oekraïne volgens het FAVV niet vrij van hondsdolheid. “Hondsdolheid is een ernstige ziekte die dieren en mensen treft. Jaarlijks sterven 55.000 personen aan de gevolgen van deze ziekte. Daarom is het belangrijk dat gezelschapsdieren uit Oekraïne zo snel mogelijk worden geregulariseerd”, benadrukt het Voedselagentschap.

Het is volgens het FAVV belangrijk dat huisdieren die België binnenkomen en niet vergezeld zijn van een Europees paspoort (met vaccin tegen hondsdolheid) naar behoren worden geregulariseerd. Deze dieren moeten worden geïdentificeerd, gechipt en gevaccineerd naargelang hun specifieke omstandigheden.

Eigen huisdieren vaccineren

Sommige Oekraïense huisdieren zullen in België aankomen zonder Europees paspoort of zonder geregistreerd bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid in het paspoort. “Het is dus van essentieel belang dat personen die met hun huisdier gevlucht zijn uit Oekraïne onmiddellijk langsgaan bij een dierenarts van zodra ze aankomen in België. Daar kan het dier worden gechipt en een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen”, zegt het FAVV, dat eraan toevoegt dat het de Belgische dierenartsen al uitgebreid heeft geïnformeerd.

Het FAVV raadt gastgezinnen in België aan hun eigen honden, katten en fretten die in contact zouden komen met huisdieren van Oekraïense vluchtelingen te vaccineren tegen hondsdolheid, zeker als de huisdieren afkomstig uit Oekraïne bij aankomst niet in orde waren met de vaccinatie. Het FAVV zal een vast deel van de vaccinatiekosten betalen en Sciensano zal de test op antilichamen tegen hondsdolheid gratis uitvoeren als dat nodig is.