Voedselagentschap maakt oprichting van erkende quarantainecentra voor dieren mogelijk

Er is een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd waarin de voorwaarden voor quarantaine en isolatie voor bepaalde dieren en ziektes is vastgelegd. Met dit KB wordt het voor privépersonen of organisaties mogelijk om een aanvraag in te dienen om een quarantainecentrum voor dieren op te richten. In een eerste fase kan zo’n centrum dieren met een hoog risico voor hondsdolheid opvangen, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Toen vroeger na een risico-analyse bleek dat het risico op een besmetting met hondsdolheid te groot was, was in uitzonderlijke gevallen de euthanasie van illegaal geïmporteerde dieren onvermijdelijk door een gebrek aan alternatieven. Zo’n quarantainecentrum kan nu een structurele oplossing bieden.

De opbouw en het beheer van een quarantainecentrum is volgens het FAVV een intensief project. “Een quarantaine voor een dier dat mogelijk besmet is met hondsdolheid, moet omwille van het grote risico zeer strikt worden uitgevoerd en is dus in de eerste plaats te vermijden”, legt ceo Herman Diricks uit. “Daarnaast moet rekening gehouden worden met de infrastructuur waar een kostenplaatje aan vasthangt, een intensieve opleiding van het personeel, de vaccinatie van medewerkers, toezicht door een dierenarts en nog andere specifieke eisen.”

Quarantaine voorkomen

De kosten voor de quarantaine van het dier worden volgens het FAVV volledig verhaald op de eigenaar van het, mogelijk illegaal ingevoerde, dier. “Het spreekt dus voor zich dat de regels voor invoer en vaccinatie van dieren in de eerste plaats moeten gerespecteerd worden”, benadrukt Diricks

Een quarantaine voorkomen is volgens hem altijd een veel betere optie. “Mensen die dieren willen meebrengen naar België moeten er zich van bewust zijn dat er strenge voorwaarden zijn rond de invoer en de vaccinatie. En dat heeft wel degelijk zijn nut.”

Hondsdolheid is een dodelijke ziekte voor zowel mensen als dieren. Jaarlijks sterven wereldwijd 55.000 mensen en kinderen aan de gevolgen van een besmetting. Eind 2007 en begin 2008 werden in België de laatste twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Dergelijke initiatieven moeten affaires zoals in 2020 rond het illegaal geïmporteerde katje Lee helpen voorkomen.