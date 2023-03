Voedingsproducenten: “Prijzen zullen nog even doorstijgen, maar stabilisatie is in zicht”

Pakkende getuigenis van slachtof­fer (37) tijdens terreurpro­ces: “Ik heb de dood niet gekend, maar de hel”

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft Karen Northshield (37), die jarenlang in het ziekenhuis lag nadat ze zwaargewond was geraakt in Brussels Airport, getuigd over hoe ze "in een vingerknip" veranderde van een topatlete in een "vrouw die bijna dood was". "Ik ben afgedaald in de hel.”