Voedingsfabrikanten die zonnebloemolie vervangen door andere olie hoeven dat niet op etiket te melden

sint-jans-molenbeek Molenbeek voert als enige gemeente mondmasker­plicht weer in. Marc Van Ranst: “Een sterk signaal van de gemeente”

Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) voert de mondmaskerplicht weer in. Enkel in deze Belgische gemeente moet je dus weer een mondmasker dragen in de drukke straten, markten en openbare gebouwen, en dat tot 30 april 2022. Het mondmasker niet of niet correct dragen kan je een boete opleveren tot 350 euro.

13 april