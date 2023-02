Voeding nu al 17 procent duurder dan jaar geleden: waarom blijft supermarktrekening oplopen? En is piek in zicht?

Huurprij­zen stegen vorig jaar sneller in Vlaanderen, maar minder dan helft van de inflatie

Nieuwe verhuringen zijn in Vlaanderen in 2022 voor het eerst in vele jaren minder snel duurder geworden dan lopende huurcontracten. Normaal gezien is die trend omgekeerd. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Huurbarometer van CIB Vlaanderen, dat de immosector, syndici en de rentmeesters vertegenwoordigt. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg van 778 euro in 2021 tot 815 euro in 2022.