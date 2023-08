Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil staatssecretaris de Moor niet meer helpen

Fedasil, de beheerder van het opvangnetwerk in België, klopte vorige woensdag op vraag van de staats­secretaris aan bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Omdat het aantal asielzoekers in ons land piekt, vroeg het de organisatie in een ‘dringend verzoek’ of het mogelijk was om noodopvang te bieden aan gezinnen met kinderen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen schakelde snel, hoewel de vzw geen opvangpartner is en ze geen budget noch de expertise heeft om in opvang te voorzien. Tegen dinsdagmiddag was een noodopvangplek gecreëerd voor vijftig personen, achttien asielzoekers stonden klaar om ernaartoe te gaan.