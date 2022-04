"Vluchtelingen zijn niet dé oplossing voor krapte arbeidsmarkt", zegt minister Crevits

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) verzet zich tegen een discours waarbij Oekraïense vluchtelingen gezien worden als dé oplossing voor de krapte op onze arbeidsmarkt. Dat heeft minister Crevits verklaard in het Vlaams parlement tijdens een gedachtewisseling over de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne op de Vlaamse economie en de arbeidsmarkt.

Meer dan 30.000 Oekraïners hebben tijdelijke bescherming gekregen in ons land, vooral vrouwen en kinderen. Minister Crevits benadrukte in de bevoegde Vlaamse commissie dat de VDAB klaar is om vluchtelingen die dat willen, snel aan een job te helpen. Dat zou ze ook financieel minder afhankelijk maken, aldus de minister. “Je merkt ook dat die mensen vragende partij zijn om snel aan de slag te kunnen gaan.”

“Toch is er één grote maar. Ik behoed me voor een discours waarbij die mensen gezien worden als dé oplossing voor de krapte op onze arbeidsmarkt en waarbij ze letterlijk en figuurlijk tegen elke prijs moeten worden ingezet”, benadrukte Crevits. Het gaat immers om mensen die soms halsoverkop op de vlucht moesten slaan naar een nieuwe regio. Hun eerste prioriteit is zorgen dat ze een dak boven het hoofd hebben en zorgen dat kinderen naar school kunnen. Nadien volgt, voor wie dat kan, de eventuele toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Taal

Bovendien zijn sommige van die mensen, die nog maar een paar weken zijn gevlucht, niet in staat meteen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld omdat ze amper Engels spreken. Sinds 1 maart zijn er 630 Oekraïners ingeschreven bij de VDAB en 29 aan het werk. Van die 630 waren er 141 aangemeld in maart, maar de overgrote groep volgde pas de laatste weken, wat volgens de minister dus ook “de logica zelve” is.

Ze gaf nog aan dat op de website van de VDAB meer dan 3.000 vacatures zijn gemeld via de hashtag #werkplekvrij. Dit initiatief kwam er naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Met deze actie willen werkgevers aangeven dat ze anderstalig talent een kans op werk geven. Daarnaast laten ze weten dat ze extra ondersteuning willen bieden om van de aanwerving een succes te maken.