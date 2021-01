Vluchteling Qadir vertelt in toneelstuk over helse tocht met twee kinderen: “We zeiden hen dat we op weg waren naar groot trouwfeest”

INTERVIEW Bende van Nij­vel-special van podcast de volksjury vanaf donderdag online: “Van luiste­raars kregen we te horen dat we hun vriendin­nen in de lockdown zijn, dat doet echt deugd”

17:32 Luisteraars van de podcast de volksjury - met kleine letters - hebben komende donderdag met stip aangeduid in hun agenda. De eerste aflevering van hun langverwachte bende van Nijvel-special is dan te luisteren via de podcastkanalen. Op vier jaar tijd is “de uit de hand gelopen interesse in true-crime” van Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck een van de grootste Vlaamse podcasts geworden. Elke aflevering bereiken ze meer dan 25.000 luisteraars waarvan een aanzienlijk deel uit Nederland.