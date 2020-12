Vlucht legervliegtuigen als eerbetoon aan zorgmedewerkers gaat niet door wegens slecht weer

Antwerpen Grote Coronastu­die: bijna negen op tien zegt maatrege­len te respecte­ren met oudjaar

15:17 We geven elkaar weer wat vaker een hand of een zoen, maar met kerst hield een grote meerderheid zich aan de regels. En dat gaan we weer doen met oudjaar, blijkt uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Uit de enquête blijkt ook dat we voor de krokusvakantie in februari nog geen grote verwachtingen koesteren over versoepelingen.