Vliegtuig van Brussels Airlines geraakt door bliksem tijdens hevig onweer

34-jarige motard bezwijkt twee weken na aanrijding aan zijn verwondin­gen, autobe­stuur­der was onder invloed van cocaïne

De 34-jarige motard die op 12 augustus op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem werd aangereden door een wagen, is bezweken aan zijn verwondingen. Dat meldt ROBtv. Uit onderzoek bleek dat de autobestuurder drugs had genomen.