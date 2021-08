Vliegtuig met 198 geëvacueerden aangekomen in Melsbroek, tweede vlucht op komst

TV RECENSIE. ‘Storm Lara’: “Geen orkaan, wel een frisse wervelwind die buiten de lijntjes kleurt”

8:36 In een kwakkelzomer waarin ons land geteisterd werd door overstromingen en snertweer, pakt Streamz toepasselijk uit met een minireeks die zich afspeelt tijdens een stormachtige nacht. Radiopresentatrice Lara krijgt een mysterieus telefoontje dat haar hele leven op z'n kop zet en uitmondt in een nagelbijtend kat-en-muisspelletje. Maar moet u deze Streamz Original met Ella Leyers in de hoofdrol ook streamen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.