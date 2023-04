Vliegtaks bracht in 2022 een derde minder op dan verwacht: staatskas loopt bijna 10 miljoen mis

Qatargate: Spijtop­tant Panzeri onder elektro­nisch toezicht

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft de Brusselse raadkamer donderdag beslist om de voorlopige hechtenis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri met twee maanden te verlengen, weliswaar onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van Panzeri, meester Laurent Kennes, en het federaal parket. Dat federaal parket zal niet in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer, meldt woordvoerder Eric Van Der Sypt.