Vlieghe: “Nog een hele zomer voorzichtig blijven, anders komen we weer in de problemen”

“Virus is sterker geworden”

De situatie in de ziekenhuizen is nu nog wel onder controle, maar volgens Vlieghe mogen we ons nog niet rijk rekenen. “Het virus is er nog steeds en is sterker geworden door die variant. Ondertussen is het beschermingsschild door de vaccinaties nog in opbouw. Dat betekent dat we nog een hele zomer voorzichtig moeten zijn om het virus niet opnieuw vrij spel te geven, anders komen we opnieuw in de problemen.”