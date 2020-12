Vlieghe: “Mensen zijn het risicogevoel wat kwijt”

“We weten niet of de start van de kerstvakantie voldoende is om het tij te keren. Er zijn een aantal contacten minder, maar de mobiliteitscijfers stijgen. Tegelijkertijd weten we dat er feestjes zijn gepland. Ik maak me heel erg bezorgd over het aantal mensen dat gaat reizen.”

Is een verstrenging met maatregelen mogelijk die niet al te veel pijn doen, kreeg de professor voorgeschoteld. “De lockdown-light was heel succesvol en heeft een duidelijk effect gehad met een snelle daling in het aantal besmettingen. We stagneren nu op een hoog niveau. Door de heropening van de scholen en andere regeringsbeslissingen, is het aantal contacten weer geleidelijk toegenomen. Veel bedrijven doen in tegenstelling tot de eerste lockdown niet aan telewerk. Er blijven helaas veel virusuitbraken in woonzorgcentra en ziekenhuizen opduiken. We moeten terug naar het elan van begin november. Mensen zijn nu wat het risicogevoel kwijt, waar ligt veel risico op besmetting en waar niet. Wat is gevaarlijk en wat is minder gevaarlijk”.