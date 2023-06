Vlieg je morgen vanaf Brussels Airport? Luchthaven waarschuwt voor langere wachttijden

De socialistische vakbond ABVV verzamelt woensdagochtend voor het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uit protest tegen de plannen voor een hervorming van het strafrecht. Woensdag wordt het wetsontwerp van de minister besproken in de Kamercommissie Justitie. Het ABVV eist de intrekking ervan.

Onder de geplande bepalingen is ook een demonstratieverbod dat alleen zou gelden voor relschoppers, maar de vakbond is bang dat dit in de realiteit veel breder zou gaan en een aantasting zou vormen van de vrijheid van betogen.