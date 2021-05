Vlamingen met autisme hoopvol na onthulling Elon Musk: “Nog te vaak worden we als ‘gestoord’ weggezet”

Senne (19) ontdekte onlangs dat hij autisme heeft: “Van de nacht maak ik de dag. Dan hoef ik niemand te zien”

11 maart Hij heeft de looks, studeert geneeskunde, spreekt met twee woorden. Toch heeft Senne geen vrienden en had hij nooit een lief. Sociale contacten vindt hij de hel: als hij kon, zou hij de nacht wisselen met de dag en een tijd dééd hij dat ook. Pas nu hij negentien is, valt de puzzel ineen. Hij heeft autisme.