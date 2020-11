Vlamingen kopen massaal tweede verblijven in de Ardennen: groen toevluchtsoord (en een beetje investering)

"85 procent van mijn huidige klanten zijn Vlamingen - op zoek naar een tweede verblijf." Dat de Vlaamse vraag naar vakantiewoningen in de Ardennen sinds corona is geëxplodeerd, kan makelaar Peter Van Zummeren (52) alleen maar resoluut bevestigen. De uitgeweken Turnhoutenaar met een eigen kantoor in het Luxemburgse Vielsalm is al 17 jaar in de Waalse immowereld actief. "Helemaal nieuw is die Vlaamse interesse niet, maar ze kent momenteel wel een ongeziene boost."