Vlamingen kiezen massaal voor fiets door corona

Vlamingen maakten ook in de eerste maanden van 2021 opvallend vaker gebruik van de fiets. Dat concludeert mobiliteitsclub VAB op basis van de fietsbijstandscijfers. Zo steeg het aantal pechgevallen voor recreatief fietsverkeer in maart met 114 procent. Ook tijdens de spitsuren werd een stijging met 67 procent genoteerd.

Dat de coronacrisis het fietsen een duwtje in de rug heeft gegeven, was al langer duidelijk. Toch blijft het gebruik van de tweewieler ook in 2021 toenemen. In maart werd met een toename van 77 procent zelfs de sterkste stijging sinds het begin van de coronacrisis genoteerd. Dat is volgens mobiliteitsclub VAB te danken aan de combinatie van het eerste mooie weer en de extra week paasvakantie. De stijging tekent zich vooral af bij het recreatief verkeer (+114 procent), maar ook bij het woon-werkverkeer (+67 procent) en om te winkelen (+33 procent) won de fiets aan populariteit.

De extra boost komt bovenop een aantal stimuli die het fietsverkeer in 2020 reeds een aardig duwtje in de rug gaven. Zo was er tijdens de eerste lockdown van maart tot mei 2020 een verbod op niet-essentiële verplaatsingen, waardoor de auto de facto in de garage werd gestald. VAB zag het aantal pechgevallen in die periode dan ook overal toenemen (van +40 procent in Oost-Vlaanderen tot +80 procent in Wallonië in april 2020). Niet verwonderlijk tekende de stijging zich vooral af op het vlak van recreatief verkeer.

Quote Het investe­rings­bud­get voor de fietsinfra­struc­tuur wordt in 2021 opgetrok­ken tot 355 miljoen euro. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)

Verschillende steden en gemeenten, met Brussel op kop, beslisten tijdens de eerste lockdown ook om de kwetsbare weggebruikers meer ruimte te geven in het straatbeeld. Dat weerspiegelde zich ook in de pechverhelpingscijfers van VAB. Ten slotte zorgden ook de reisbeperkingen voor een boost voor het fietstoerisme in eigen land. Zo konden Limburg, de kust en Wallonië tijdens de afgelopen zomer donkergroene cijfers laten noteren. Ook afgelopen maand werd in die regio's opnieuw een piek geconstateerd.

Volgens VAB zou het toegenomen fietsgebruik voor woon-werkverkeer wel eens een blijver kunnen zijn. In maart 2021, een maand waarin telewerken toch nog steeds verplicht was, werd bijvoorbeeld een stijging van 67 procent van het aantal fietspechgevallen tijdens de spitsuren genoteerd. Met factoren zoals files en wegenwerken in het achterhoofd vermoedt VAB dat de fiets ook wanneer de thuiswerkverplichting afgeschaft wordt vaker van stal gehaald zal worden om naar het werk te pendelen.

355 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) beklemtoont dat de fiets al langer aan een opmars bezig is. "De Vlaming heeft de fiets (her)ontdekt en die positieve fietstendens willen we verder stimuleren." Daarom zal de Vlaamse regering verder investeren in de veiligheid van de fietsinfrastructuur. Het investeringsbudget wordt in 2021 opgetrokken tot 355 miljoen euro. "Daarnaast zullen we ook samenwerken met andere overheden om vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen, ook schoolroutes pakken we dit jaar extra aan", besluit Peeters.

Volledig scherm Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) © Photo News